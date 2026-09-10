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Суд обрав запобіжний захід військовому із заставою 15 млн грн у справі про провокацію з наркотиками щодо екскомбата 47 ОМБр

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Суд обрав запобіжний захід військовому із заставою 15 млн грн у справі про провокацію з наркотиками щодо екскомбата 47 ОМБр

Печерський районний суд Києва взяв під варту військовослужбовця, якого підозрюють у підкиданні наркотиків в автомобіль екскомандира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександра Ширшина, визначивши заставу майже у 15 млн грн, повідомляє "Суспільне".

За рішенням суду, військовослужбовець перебуватиме під вартою до 8 листопада 2026 року. Розмір застави визначено у сумі 14 млн 976 тис. грн.

Суд також ухвалив рішення провести засідання у закритому режимі. Про це клопотали адвокати підозрюваних, заявивши, що під час розгляду справи може бути розголошена інформація, яка становить державну таємницю, а також інформація про дислокацію військової частини.

Як повідомлялося, правоохоронці викрили трьох діючих військовослужбовців окремого штурмового полку, які, за даними слідства, організували провокацію проти колишнього командира батальйону однієї з окремих механізованих бригад ЗСУ та підкинули йому наркотики.

#застава #суд #ширшин #алієв
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