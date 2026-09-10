Директор ДБР сподівається на законодавчі зміни, які допоможуть мінімізувати проблему СЗЧ

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов сподівається на якнайшвидше прийняття законодавчих змін, які допоможуть мінімізувати проблему зі злочином самовільного залишення частини (СЗЧ), зокрема шляхом надання повноважень прокурору закрити справу, якщо військовий має намір повернутися в стрій.

"Ми щороку моделюємо різні інструменти, способи, як боротися із цим явищем (СЗЧ). Це стосується безпосередньої комунікації із командуванням ЗСУ – складання окремих листів-орієнтувань для керівництва Генштабу, командування родів військ – щодо окремих фактів та ситуацій в окремих військових частинах, де є системний характер ЗСЧ. Йдеться про можливе виявлення в ході слідства причин та умов СЗЧ та необхідності реагування на них з боку військового командування", – розказав Сухачов в четвер в Києві в ході презентації звіту аудиту діяльності ДБР, проведеного Рахунковою палатою.

На презентації аудиту були присутні представники дипломатичного корпусу країн-європейських партнерів України.

Крім того, як наголосив Сухачов, ДБР неодноразово виходило із пропозицією до комітету з питань правоохоронної діяльності та комітету з питань безпеки і оборони Верховної Ради щодо можливості повернення військовослужбовців у СЗЧ до служби без притягнення до кримінальної відповідальності.

"Але сьогодні ми бачимо, що все одно це кризове явище є. Вийшли із пропозицією і прокомунікували із членами комітету з питань правоохоронної діяльності внесення відповідних змін. Впевнені, що будуть зміни і зрушення", – зазначив директор ДБР.

В першу чергу, як пояснив він, це стосується надання повноважень безпосередньо прокурору закривати кримінальне провадження, якщо військовослужбовець прийняв рішення про повернення до лав ЗСУ.

Наразі, як пояснив Сухачов, такі рішення приймає суд на підставі звернень прокурорів. "З урахування вакансій в судах, навантаження ми не досягаємо ефективного результату в цьому напрямку. Тому ми з колегами поспілкувалися і вийшли із такою пропозицією", – зауважив він.

Крім того, директор ДБР нагадав про ініціативу передачі розслідування злочину СЗЧ Військовій службі правопорядку (ВСП) у ЗСУ. "Комунікуємо із ВСП та міністерством оборони. Маємо надію, що це питання буде вирішено", – резюмував Сухачов.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" директор ДБР висловлював сподівання, що Верховна Рада підтримає ініціативу надати ВСП у ЗСУ право досудового розслідування щодо військових, які, зокрема, самовільно залишили службу.

"Наша пропозиція наступна: надати Військовій службі правопорядку право досудового розслідування. Це можна легко зробити в межах штатної чисельності ЗСУ, не збільшуючи фінансування", – розказував Сухачов.

Директор ДБР зазначав, що оновлений орган досудового розслідування зможе розслідувати такі кримінальні злочини, як СЗЧ, дезертирство, непокору та деякі інші.

За його словами, пропонується, щоб ВСП розслідувала злочини військовослужбовців, які не мають офіцерського звання.