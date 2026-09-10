Уряд запровадив спеціальний прикордонний режим у кілометровій смузі уздовж кордону з РФ та Білоруссю

Кабінет міністрів України запровадив спеціальний прикордонний режим у кілометровій смузі уздовж кордону з РФ та Білоруссю – на цій території заборонено вільний в'їзд, перебування, проживання та пересування осіб, а також роботи, не пов'язані із відсіччю агресії, повідомила Державна прикордонна служба України.

Рішення про спецприкордонний режим закріплено постановою уряду №1049 "Про внесення змін до пункту 2-1 постанови КМУ від 27 липня 1998 р. №1147" від 17 серпня 2026 року, повідомила Держприкордонслужба у Телеграмі у четвер.

"На даний час вона (постанова№1049 – ІФ-У) вже набрала чинності, а органи охорони державного кордону розпочали впроваджувати визначені норми. Нею на період дії воєнного стану на земельних ділянках шириною 1 км уздовж лінії державного кордону з рф та білоруссю встановлюється спеціальний прикордонний режим", – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Повідомляється, що у межах зазначеної території забороняється вільний в'їзд, перебування, проживання та пересування осіб, а також провадження робіт, не пов'язаних із відсіччю збройній агресії проти України, обороною або охороною державного кордону. При цьому встановлені обмеження поширюються на всі земельні ділянки, що входять до визначеної кілометрової смуги вздовж лінії державного кордону.