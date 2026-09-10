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Росіяни вдарили двома КАБами по околиці Сум, постраждали 8 людей, серед них двоє дітей

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Вісім людей, серед них двоє дітей, постраждали внаслідок удару російських військ двома керованими авіабомбами по житловому сектору на околиці Сум, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"Постраждали восьмеро людей, серед них двоє дітей – дівчатка 8-ми та 17-ти років. Дітям та чотирьом дорослим надають. допомогу у лікарні", – написав Григоров у телеграм-каналі в четвер.

Також, за інформацією очільника ОВА, у четвер російські війська повторно вдарили по торговельно-розважальному центру в Сумах. Унаслідок атаки постраждала жінка, медичну допомогу їй надали на місці.

#постраждалі #діти #атака #суми
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