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Мінсоцполітики хоче залучити амбасадорів для допомоги українцям із поверненням з-за кордону

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Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України працює над ініціативою амбасадорів повернення – волонтерів, які допомагатимуть українцям за кордоном отримувати більше інформації про життя та можливості у конкретних громадах України, йдеться в повідомленні міністерства на сайті у четвер.

Ініціатива насамперед орієнтована на українців, які не мають можливості повернутися до попереднього місця проживання.

Модель роботи амбасадорів напрацьовували 7-10 вересня у Вінниці під час воркшопу "Амбасадори і амбасадорки повернення у громадах: від ідеї до реалізації".

Зокрема участь у воркшопі взяли представники громадських організацій та 20 громад із різних регіонів України.

"Наше завдання – зробити так, щоб українці за кордоном мали якомога більше інформації, щоб сформувати своє особисте рішення про повернення в Україну: які програми підтримки доступні в державі, яку громаду обрати для життя, які документи оформити тощо", – інформує заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська.

За її словами, важливо також, щоб українці за кордоном могли відчути, що на них чекають не лише на рівні держави, а й на рівні людей. Ініціатива амбасадорів повернення має сприяти знайомству потенційних поверненців із конкретною громадою та допомагати їм встановлювати контакти на місці.

Водночас амбасадори не замінюватимуть фахових консультантів з повернення. Амбасадори допомагатимуть більше дізнатися про життя у конкретній громаді з погляду її мешканця та встановити контакти на місці, тоді як консультанти надаватимуть професійну інформацію про доступні державні та місцеві програми, послуги й інструменти.

Такі консультанти працюватимуть у Центрах єдності та партнерських організаціях Мережі єдності.

#громадяни #повернення #мінсоцполітики #амбасадори
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