СБУ затримала топпосадовців Луганської ОВА, які намагалися привласнити 5 млн грн бюджетних коштів

Служба безпеки України (СБУ) затримала керівника департаменту та його заступника у Луганській обласній військовій адміністрації (ОВА), які намагалися привласнити 5 млн грн бюджетних коштів – "відкати" за перемогу у тендерах вони отримували у поштових посилках.

"За результатами комплексних заходів затримано організаторів оборудки – керівника одного з департаментів ОВА та його заступника. Як з'ясувало розслідування, чиновники намагалися привласнити п'ять мільйонів бюджетних гривень", – йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі у четвер.

Повідомляється, що посадовці створювали видимість конкуренції під час проведення тендерів на оплату послуг і забезпечували перемогу афілійованих підприємств у конкурсній процедурі. За це організатори схеми отримували від підконтрольних комерційних структур регулярні "відкати" у вигляді щомісячних грошових траншів.

Щоб замаскувати передачу коштів "в руки", фігуранти використовували поштові відправлення. Служба безпеки задокументувала такі "посилки" з Кропивницького та Закарпаття.

Співробітники СБУ затримали очільника департаменту ОВА, його заступника, а також їхнього спільника – власника афілійованої компанії.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, комп'ютерну техніку, чорнові записи з розрахунками "відкатів" та готівку, одержану злочинним шляхом.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах в умовах воєнного стану). Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинної схеми. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.