У Полтавській області комендантська година починатиметься о 1:00 – ОВА

Рішення про зміну часу комендантської години ухвалила Рада оборони Полтавської області – відтепер обмеження діятимуть з 1:00 до 5:00, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"Зміна часу комендантської години дозволить врахувати актуальну безпекову ситуацію в області та водночас зберегти необхідні обмеження у нічний час", – написав Дяківнич у четвер у Телеграм-каналі.

Він нагадав, що під час комендантської години перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток заборонено.

Як повідомлялось, уряд на початку вересня рекомендував військовому командуванню та військовим адміністраціям (у разі їх утворення) у тижневий строк запровадити комендантську годину з 1:00 хвилин до 5:00 хвилин та визначити інші особливості запровадження комендантської години на території територіальних громад та окремих населених пунктів з урахуванням безпекової ситуації в регіоні.