Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Полтавській області комендантська година починатиметься о 1:00 – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
У Полтавській області комендантська година починатиметься о 1:00 – ОВА
Фото: Unsplash

Рішення про зміну часу комендантської години ухвалила Рада оборони Полтавської області – відтепер обмеження діятимуть з 1:00 до 5:00, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"Зміна часу комендантської години дозволить врахувати актуальну безпекову ситуацію в області та водночас зберегти необхідні обмеження у нічний час", – написав Дяківнич у четвер у Телеграм-каналі.

Він нагадав, що під час комендантської години перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток заборонено.

Як повідомлялось, уряд на початку вересня рекомендував військовому командуванню та військовим адміністраціям (у разі їх утворення) у тижневий строк запровадити комендантську годину з 1:00 хвилин до 5:00 хвилин та визначити інші особливості запровадження комендантської години на території територіальних громад та окремих населених пунктів з урахуванням безпекової ситуації в регіоні.

#полтавська #комендантська
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ПП "Старокозаче" на кордоні з Молдовою призупинив роботу через влучання ворожого безпілотника, є загиблі – ДМС

ПП "Старокозаче" на кордоні з Молдовою призупинив роботу через влучання ворожого безпілотника, є загиблі – ДМС

Пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Республікою Молдова призупинив роботу через атаку Російської Федерації безпілотниками в ніч на 9 вересня, є…

Читати