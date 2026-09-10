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Естонія не дозволить використовувати свої порти для експорту російського зерна

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Естонія не дозволить використовувати свої порти для експорту російського зерна

Естонія готова вжити заходів, щоб запобігти транзиту російського зерна своєю територією, заявив міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна.

"Росія шукає нових експортних маршрутів для свого зерна замість Чорного моря, і Естонія готова вжити заходів, щоб запобігти транзиту через цей регіон. Наше послання перевізникам чітке: немає сенсу планувати транспортування російського зерна через Естонію. Ми не вважаємо прийнятним, щоб Росія почала використовувати естонські порти для експорту свого зерна", – наводить його слова МЗС республіки.

За словами Цахкни, Естонії не слід допомагати країні-агресору, яка зараз шукає нові експортні можливості через наслідки війни.

"Росія атакує українські порти та перешкоджає надходженню українського зерна на світовий ринок. Було б цинічно з її боку одночасно експортувати зерно через наші порти. Ми не хочемо пом'якшувати для Росії наслідки її власної війни".

Цахкна зазначив, що транзит російського зерна через Естонію наразі практично відсутній.

"Якщо чинитиметься тиск з метою початку транспортування російського зерна через Естонію, ми готові запровадити санкції з нашого боку, щоб це заборонити", – заявив голова МЗС.

У пресрелізі зазначається, що Естонія продовжить співпрацю з Латвією та Литвою у пошуку регіонального або загальноєвропейського рішення для припинення транзиту російського зерна.

#порти #росія #естонія #зерно
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