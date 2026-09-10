Український Swarmer оголосив про придбання українського виробника НРК Ratel Robotics, сума угоди може становити $224 млн

Український оборонний стартап Swarmer, який у березні цього року вийшов на IPO на Nasdaq (тікер SWMR), оголосив про укладання угоди щодо придбання українського виробника наземних роботизованих комплексів (НРК) та безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Ratel Robotics, вартість якої може скласти $224 млн.

Згідно з релізом Swarmer, в рамках домовленостей передбачається, що оплата здійснюватиметься грошовими коштами та акціями за умови досягнення всіх цільових показників ефективності (earn-out).

Завершення угоди залежить від виконання відповідних умов, а також отримання необхідних дозволів з боку регуляторних органів та акціонерів і дотримання відповідних правових вимог.

"Поєднання перевіреної в бойових умовах пускової платформи з нашим програмним забезпеченням для автономної роботи, яке також довело свою ефективність у бою, – це ключ до створення універсальних і сумісних рішень", – цитуються у релізі слова співзасновника компанії Алекса Фінка.

Зазначається, що цього року Ratel Robotics уклала контракти на загальну суму $86 млн і веде переговори з низкою країн НАТО в межах ініціативи "Build With Ukraine".

До одних із основних розробок Ratel Robotics входять моделі модульних наземних безпілотних платформ (UGV), які використовуються для логістики на полі бою, евакуації поранених, розвідки, запуску дронів та розмінування.

Серед іншого компанія також розробляє два варіанти безпілотних літальних апаратів (БПЛА), мобільні майстерні та причепи, що працюють на сонячній енергії.

Наразі в Ratel Robotics працює понад 300 співробітників. Очікується, що ці фахівці перейдуть до Swarmer після завершення угоди, внаслідок чого загальна чисельність персоналу об'єднаної компанії досягне майже 500 осіб.

У Swarmer наголошують, що засновник і керівник Ratel Robotics Тарас Остапчук продовжить виконувати свої обов'язки в компанії та підпорядковуватиметься безпосередньо Фінку.

"Разом із компанією Swarmer ми плануємо поєднати наземні та повітряні можливості, забезпечуючи при цьому дедалі вищий рівень автономності. Це наступний етап еволюції сучасного ведення війни: мінімізація загрози для людей і перекладання ризиків на безпілотні системи", – зауважив Остапчук.

Ratel Robotics – український виробник безпілотних систем, що з 2023 року розробляє рішення для підтримки Сил оборони України на полі бою.

У Swarmer Основні сфери діяльності компанії включають автономну координацію рою, інтеграцію багатодоменних безпілотних систем, спільну автономію на базі ШІ, програмне забезпечення для командування та управління розподіленими роботизованими операціями, йдеться у релізі. Крім того, клієнтами компанії є виробники дронів, які ліцензують програмне забезпечення Swarmer для інтеграції зі своїми апаратними платформами.

Як повідомлялось, Swarmer за січень-березень 2026 року отримав $4,5 млн чистого збитку порівняно із $0,7 млн за аналогічний період 2025 року. Тоді виручка скоротилася до $20,3 тис. з $110,7 тис., а операційні витрати зросли до $4,5 млн з $0,8 млн.

Компанію заснували Сергій Купрієнко та Алекс Фінк у травні 2023-го. Заявлена штаб-квартира та офіс маркетингу та продажів – Остін (Техас, США), тоді як інженерні підрозділи розподілені між офісами у Києві (Україна) та Варшаві (Польща). В холдинговій структурі компанії "дочірні" підприємства в Україні, Польщі та Естонії.

Згодом стало відомо, що Купрієнко 26 липня повідомив про рішення піти з посади глобального генерального директора (СЕО)а обов'язки головної посадової особи компанії після його звільнення продовжив виконувати CEO американського офісу Swarmer та співзасновник Фінк.

Swarmer у другому кварталі 2026 року збільшив чистий збиток з $1,6 млн до $7,3 млн порівняно з аналогічним періодом 2025 року, тоді як виручка зросла з $138,2 тис. до $216 тис.

Виручка Swarmer у 2025 році скоротилася до $0,31 млн з $0,33 млн роком раніше, а чистий збиток збільшився до $8,53 млн з $2,07 млн.