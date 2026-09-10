Сибіга про удар по заводу Bunge в Дніпрі: Це частина системного терору РФ проти американського бізнесу та інтересів США

Черговий удар російських окупантів по Дніпропетровському олійноекстракційному заводу американської компанії "Бунге" є частиною терористичної кампанії РФ проти американського бізнесу та економічних інтересів США, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, наголосивши на необхідності збільшення тиску на РФ.

"Це не випадковість, а частина систематичної терористичної кампанії Москви проти американського бізнесу та економічних інтересів США. Це сталося лише через кілька тижнів після нападу на іншу компанію, якою володіє американський бізнес, у Сумській області. Такі удари підкреслюють нагальну необхідність посилення української протиповітряної оборони та збільшення тиску на російський режим, щоб змусити його припинити війну та перейти до змістовної дипломатії", – написав Сибіга в соцмережі Х в четвер.

За його словами, підприємство в Дніпрі зазнало серйозних пошкоджень.

Як повідомлялося, російські окупанти в четвер атакували Дніпропетровський олійноекстракційний завод, де виробляється популярна марка олії "Олейна", внаслідок чого двоє людей загинули, ще двоє дістали поранень. Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що завод був атакований вже неодноразово, на цей раз баражуючими боєприпасами "Бандероль", і наголосив, що окупантам байдуже "на американців, їх власність, та занепокоєння сенаторів", закликавши "підключати МЗС та волати про це на весь світ".

На початку січня внаслідок удару по цьому заводу на дороги міста Дніпра вилилося 300 тонн олії. Сибіга заявляв, що ця атака не була помилкою і мала навмисний характер, оскільки російські війська намагалися завдати удару по цьому об'єкту неодноразово.

Bunge – одна з найбільших у світі агропромислових компаній, що входить до так званої "великої четвірки" (ABCD) глобальних зернотрейдерів разом із Cargill, ADM та Louis Dreyfus.

В Україні Bunge працює з 2002 року і входить до лідерів експортерів зерна та виробників соняшникової олії. Основними активами компанії в країні є дочірнє підприємство "Сантрейд", мережа елеваторів, термінал у Миколаївському морському порту, а також Дніпропетровський олійноекстракційний завод, де виробляється популярна марка олії "Олейна". Окрім цього, у 2025 році компанія отримала дозвіл на придбання Вінницького олійноекстракційного заводу (ViOi), що ще більше розширило виробничі можливості на українському ринку.