Атомпрофспілка вимагає скасувати умови відбору СЕО "Енергоатома" щодо відокремлення функцій з ядерної безпеки

Професійна спілка працівників атомної енергетики та промисловості України (Атомпрофспілка) вимагає скасувати умови конкурсу з відбору голови правління НАЕК "Енергоатом", які передбачають розмежування "корпоративного управління" (Chief Executive Officer, CEO) та "технічного керівництва ядерною безпекою" (Chief Nuclear Officer, CNO).

Відкритий лист за підписом президії ЦК Атомпрофспілки, розміщений на її сайті в четвер, адресований президенту, прем'єр-міністру, голові Верховної Ради України, міністру енергетики, голові Державної інспекції ядерного регулювання, генеральному директору МАГАТЕ, послам країн G7 в Україні, міжнародним профспілковим та галузевим об'єднанням (IndustriALL Global Union, EPSU, WANO).

"Атомпрофспілка наголошує: в українських реаліях повномасштабної війни ця модель створює небезпечну підміну понять (…). Тож скасування персонального ліцензування керівника створює прецедент, коли особа, яка ухвалює найвищі стратегічні рішення, опиняється поза персональним контролем з боку Державної інспекції ядерного регулювання", – йдеться в листі.

Як у ньому пояснюється, саме голова правління ухвалює рішення щодо затвердження ремонтних та інвестиційних програм, закупівлі обладнання, розподілу фінансових ресурсів, комплектування штату АЕС та захисту інфраструктури, і якщо він не усвідомлює фізичних та технологічних процесів АЕС, є прямий ризик скорочення видатків на ці напрямки "заради досягнення суто сухих фінансових показників". Крім того, профспілка зазначає, що саме головний інженер чи керівник з напряму ядерної безпеки (CNO) є підпорядкованим голові правління.

У зв'язку з цим Атомпрофспілка вимагає переглянути затверджені наказом Міненерго № 296/300 від червня 2026 року кваліфікаційні вимоги до кандидатів, які розмежували функції CEO та CNO, та зберегти обов'язкове персональне ліцензування керівника експлуатуючої організації Держатомрегулюванням на здійснення організаційно-розпорядчих функцій із забезпечення безпеки.

Атомпрофспілка зазначає, що відбір голови правління "Енергоатома" вийшов у фінальну фазу, і за наявною у неї інформацією, готується призначення керівника, який не матиме персональної ліцензії Держатомрегулювання України, а також досвіду роботи в ядерній галузі в цілому.

Як повідомлялося, наглядова рада НАЕК "Енергоатом" оголосила міжнародний конкурсний відбір на посаду голови правління компанії всередині червня.

Одним з питань оголошення конкурсу на посаду голови правління НАЕК була вимога Держатомрегулювання мати відповідну ядерну ліцензію. Водночас, як зазначали в Міністерстві економіки, на практиці такі ліцензії має лише дуже обмежене коло фахівців із суто ядерним бекграундом. Після консультацій з ДІЯРУ та Міністерством енергетики України наглядова рада підтримала модернізацію моделі управління через розділення функцій Chief Executive Officer та Chief Nuclear Officer. В Мінекономіки це назвали частиною переходу до сучасних стандартів корпоративного управління.

Джерело: https://www.atomprofspilka.info