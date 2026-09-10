Росіяни повторно вдарили по ТРЦ "Мануфактура" в Сумах – МВА

Російські окупанти вдень в четвер, 10 вересня, завдали повторного удару по ТРЦ "Мануфактура" в центрі Сум, повідомив керівник міської військової адміністрації (МВА) Сергій Кривошеєнко.

"Реактивний БПЛА влучив по будівлі торговельного центру, який після вчорашнього обстрілу зачинився для відновлювальних робіт. Удар спричинив загорання, яке локалізовується в умовах повторних загроз", – написав Кривошеєнко в телеграм-каналі.

Попередньо інформація про потерпілих не надходила.

Наслідки пошкоджень уточнюються.

Як повідомлялося, ТРЦ "Мануфактура" в Сумах отримав значні пошкодження і призупинив роботу внаслідок російського удару вночі 9 вересня. Внаслідок влучання БПЛА загинуло троє людей, 14 поранені.

ТРЦ "Мануфактура" відкрився в Сумах у 2013 році. Загальна площа об'єкту – 26 тис. кв. м, торгова – 19,5 тис. кв. м.