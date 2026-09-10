Директор ДБР: Від початку війни було три спроби переміщення через держкордон України окремих зразків озброєння

Три спроби переміщення зразків озброєння через державний кордон України військовими та цивільними особами було зафіксовано від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, з 2022 року, фігуранти були затримані, а переміщення зразків не допущено, повідомив директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов.

"Один із пріоритетів роботи Державного бюро розслідувань… протидія незаконному обігу зброї… Ми розуміємо, що є трофейна зброя, є зброя, передана в рамках міжнародної технічної допомоги, є зброя, яка знаходиться на балансі Збройних сил, яка розробляється нашими вітчизняними виробниками, і зацікавленість окремих сторін отримати зразки зброї для використання в інших збройних конфліктах", – розказав Сухачов у четвер в Києві в ході презентації звіту аудиту діяльності ДБР, проведеного Рахунковою палатою.

На презентації аудиту були присутні представники дипломатичного корпусу країн-європейських партнерів України.

Директор ДБР наголосив на взаємодії Бюро в питанні протидії незаконному обігу зброї із департаментом контррозвідки СБУ, прикордонної службою, Нацполіцією, Нацгвардією та іншими складовими Сил оборони.

За словами Сухачова, робота з цими підрозділами будується на отриманні оперативної первинної інформації та координації подальших дії з попередження та розкриття таких злочинів.

"Із 2022 року у нас було три факти, коли військовослужбовці та цивільні особи намагалися перемістити в незаконний спосіб через державний кордон України окремі зразки озброєння. Така діяльність була припинена, винні особи були затримані під час… намагання перетнути державний кордон", – наголосив Сухачов.