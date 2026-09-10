ДБР викрило схему організації дезертирства військових на Чернігівщині

На Чернігівщині працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Військової служби правопорядку ЗСУ викрили схему організації втечі військовослужбовців з місця служби, повідомляє пресслужба ДБР.

"Організатором виявився цивільний чоловік, який не проходить військову службу та знятий із військового обліку. За даними слідства, він дізнався про намір військовослужбовця незаконно залишити місце служби та запропонував йому допомогу за гроші. Для реалізації задуму цивільний залучив до схеми двох військовослужбовців та ще одного цивільного. Разом вони розробили маршрут і розподілили між собою ролі", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зокрема, один з військових мав забезпечити безперешкодне проходження блокпостів, використовуючи свої службові повноваження. Інші учасники повинні були забрати військовослужбовця з місця служби й забезпечити його подальше перевезення.

За свої "послуги" учасники схеми просили $8 тисяч. Клієнтів шукали у соцмережах, де пропонували допомогу тим, хто хотів незаконно залишити військову службу.