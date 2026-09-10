Голови парламентів України та Франції обговорили спільні проєкти для посилення безпеки українців

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та голова Національних зборів Франції Яель Брон-Піве обговорили спільні проєкти, які можуть безпосередньо посилити безпеку українців.

"Розпочав робочий візит до Франції напередодні Саміту голів парламентів держав Групи семи із зустрічі з головою Національних зборів Франції Яель Брон-Піве… Говорили про роботу українського парламенту в умовах постійних ракетних і дронових атак на столицю. Обговорили й спільні проєкти, які можуть безпосередньо посилити безпеку українців – зокрема, захист освітнього процесу та можливість спільного патронату над будівництвом підземної школи", – повідомив Стефанчук у Фейсбуці у четвер.

За його словами, під час розмови порушили питання про переговори щодо справедливого і тривалого миру, гарантії безпеки, подальшу консолідацію демократичних держав навколо України та її прогрес на шляху до членства в Європейському Союзі.

"Поінформував про останні російські удари по мирних українських містах і цивільній інфраструктурі. Наголосив: війна триває, росія продовжує терор проти українців, тому підтримка партнерів має не лише зберігатися, а й посилюватися", – зазначив Стефанчук.

Він також нагадав, що Україна вже вп'яте бере участь у парламентському форматі G7.

"І цього тижня наше головне завдання – ще раз донести партнерам: підтримка України сьогодні є внеском у спільну безпеку всієї Європи", – підкреслив спікер парламенту.