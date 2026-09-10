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Суд призначив довічне позбавлення волі чоловіку, який вбив трьох людей, в тому числі 13-річного хлопчика

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Суд призначив довічне позбавлення волі чоловіку, який вбив трьох людей, в тому числі 13-річного хлопчика

Суд визнав винним в умисному вбивстві трьох людей, серед яких 13-річний хлопчик, а також у розбої, незаконному поводженні зі зброєю та її незаконному виготовленні, 59-річного чоловіка, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Прокурори довели, що у серпні 2022 року чоловік спланував розбійний напад на будинок знайомого. Кілька тижнів він стежив за домоволодінням, вивчав розпорядок його мешканців, готував зброю та планував напад. До злочину він залучив 26-річного сина, який привіз його до місця події та чекав у автомобілі. Озброєний чоловік проник до будинку, де перебував 13-річний пасинок господаря. Він вистрілив у хлопчика, а коли дитина впала на коліна, завдав їй ще сім ножових поранень. Хлопчик загинув на місці. Після вбивства нападник утік та переховувався, однак правоохоронці встановили його місцеперебування і затримали", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Під час розслідування вилучені речові докази підтвердили його причетність ще до двох убивств.

Так, у березні 2020 року він убив рідного брата, розчленував тіло, сховав його частини у кількох сумках та викинув у водойму. Згодом підробив документи, заволодів квартирою загиблого та продав її.

У квітні 2022 року чоловік убив колишнього керівника автогаражного кооперативу, з яким мав неприязні стосунки. Він завдав потерпілому численних ножових поранень, а тіло сховав у підвалі покинутого гаража, загорнувши його у плівку.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину визнав частково.

"Суд погодився з доводами прокурорів та призначив чоловіку найсуворіше покарання – довічне позбавлення волі", – повідомляють правоохоронці.

Окремо суд ухвалив вирок його 26-річному сину, який був співучасником розбійного нападу. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі.

#дніпропетровщина #вбивство #суд #довічне #вирок
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