Затриманий СБУ кілер готував убивство голови правління Центру конституційного моделювання Друзенка – джерело

Кілер, про затримання якого раніше повідомили в Службі безпеки України, готував на замовлення російських спецслужб убивство ветерана, громадського діяча, співзасновника і голови правління Центру конституційного моделювання Геннадія Друзенка, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в правоохоронних органах у четвер.

Як повідомлялося, контррозвідка СБУ зірвала замовне вбивство відомого громадського активіста в Київській області, ім'я якого не розкривалося. Розслідування з'ясувало, що зловмисник планував застрелити активіста під час його ранкової прогулянки в лісі, але співробітники СБУ завчасно викрили його задум і затримали зловмисника у засідці.

Замовлення російських окупантів виконував завербований ворогом 19-річний житель Миколаєва. Слідчі повідомили йому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (готування до умисного вбивства на замовлення); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зловмисник перебуває під вартою.