Росіяни атакували цивільний буксир в Чорному морі, загинуло двоє громадян Азербайджану

Внаслідок російського удару по вантажному судну в Чорному морі загинуло двоє громадян Азербайджану, ще двох поранено, повідомляє Міністерство закордонних справ цієї країни.

"9 вересня іноземне вантажне судно TEDY, у складі екіпажу якого були громадяни Азербайджану, зазнало атак безпілотників у Чорному морі. Надійшла інформація, що в результаті атаки загинули громадяни Азербайджану Аслан Алієв та Асім Касімов, а Імран Новрузов і Рауф Алієв отримали поранення. Поранених доставили до лікарні в місті Чорноморськ (Україна)", – йдеться в повідомленні пресслужби МЗС Азербайджану.

Зазначається, що наразі вживаються заходи для репатріації поранених громадян після проходження ними медичного обстеження та лікування, для надання їм необхідної консульської підтримки, а також для оформлення документів щодо загиблих.

Судно TEDY під прапором Сомалі було атаковано двічі. Друга атака сталася вночі, коли судно прямувало до порту Констанца – саме під час неї загинули члени екіпажу.