Естонсько-українська DoD Solution та естонська Defsecintel співпрацюватимуть у розробці рішень для виявлення та протидії безпілотникам

Естонсько-українська компанія у сфері оборонних технологій DoD Solution спільно з естонською Defsecintel оголосили про стратегічну співпрацю, що передбачатиме створення систем з виявлення і протидії безпілотників та охопить сфери оборони, охорони кордонів та захисту критичної інфраструктури, йдеться у повідомленні DoD Solution.

Згідно з пресрелізом, компанії підписали угоду під час міжнародної виставки оборонної промисловості MSPO 2026 в Польщі.

Передбачається, що в межах співпраці Defsecintel забезпечить інтеграцію платформи Eirshield для боротьби з безпілотниками (C-UAS), що забезпечуватиме багаторівневе виявлення, управління та контроль на основі штучного інтелекту (ШІ).

DoD Solution у свою чергу надасть бортовий комп'ютер AURA SBC та платформу автономності AURA AI, що забезпечить візуальну навігацію, наведення на ціль та автономне виконання місій.

"Defsecintel у сферах виявлення та управління з нашими технологіями бортової автономності зможе створювати ефективніші системи виявлення й перехоплення дронів, а також застосовувати цей досвід для вирішення безпекових викликів, що постають перед Європою", – зауважив у релізі CEО DoD Solution Роман Гапачило.

Зазначається, що компанії також спільно планують проаналізувати можливості застосування технологій для захисту критичної інфраструктури, забезпечення громадської безпеки, охорони кордонів та реагування на інциденти, де важливими будуть контрольоване перехоплення та мінімізація супутніх наслідків.

Серед іншого, є плани проводити спільні випробування та демонстрації в Естонії, Україні та інших країнах Європи, а також можливість розгортання систем і спільної участі у відповідних тендерах і програмах.

Естонсько-українська компанія DoD Solution спеціалізується на розробці бортових комп'ютерів та систем автономності для безпілотних платформ. Співпрацює з виробниками безпілотних платформ, застосовуючи системи автономності на базі ШІ для широкого спектра оборонних завдань. Серед продуктів компанії – платформа AURA AI та бортовий комп'ютер AURA SBC.

Естонська компанія Defsecintel постачає інтегровані рішення для боротьби з безпілотними літальними апаратами.