Лубінець звернувся до уряду із закликом впровадити нові підходи організації шкільного навчання

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до прем'єр-міністра України Сергія Корецького з проханням впровадити нові підходи організації навчання з урахуванням сучасних фактичних обставин і підготовки до осінньо-зимового періоду.

"Зокрема, пропоную: забезпечити очне навчання для початкової та старшої школи (10, 11 класи) у безпечних просторах, на облаштування яких з року в рік виділялись мільярди коштів; де неможливо навчатись очно, забезпечити дистанційний формат навчання з наданням якісних освітніх послуг; забезпечити гнучкий формат навчання з оперативним переходом між очним, дистанційним і змішаним форматами", – написав Лубінець в телеграм-каналі.

Він також закликав розвивати мережу безпечних навчальних просторів для збільшення кількості дітей, які навчаються в очному форматі, та в подальшому використовувати такі простори як тимчасові екзаменаційні центри для НМТ.

Наразі, наголосив Лубінець, за даними PISA-2025, 46% учнів не досягають базового рівня з математики, 45% – із читання, 35% – з природничих наук. При цьому 56,4% дітей мають низькі результати хоча б з одного предмета, а 29,3% – з усіх трьох.

"Діяти потрібно невідкладно, бо навчальний рік вже розпочався, а виклики були заздалегідь відомі в умовах війни", – наголосив омбудсман, додавши, що безпека дітей є безумовним пріоритетом, проте безпека не повинна означати втрату права на якісну освіту.