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СБУ повідомила про затримання кілера, який готував убивство відомого громадського діяча

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СБУ повідомила про затримання кілера, який готував убивство відомого громадського діяча
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) зірвала замовне вбивство відомого громадського активіста в Київській області, ім'я якого не розкривається.

"За результатами дій на випередження затримано кілера, який працював на ФСБ. Спецоперація відбувалася за особистої координації очільника Служби безпеки України генерал-майора Олександра Поклада", – повідомляється на сайті спецслужби в четвер.

Як з'ясувало розслідування, зловмисник планував застрелити активіста під час його ранкової прогулянки з собакою в лісі. "Для цього агент тривалий час відстежував погодинний розпорядок дня та маршрути руху потенційної жертви, а також отримав від фсб координати схрону, з якого забрав пістолет з набоями та глушником. Далі за інструкцією російської спецслужби зловмисник мав заночувати в лісі, поблизу помешкання громадського діяча, та вбити його декількома пострілами із засідки. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали кілера у засідці під час підготовки до замаху", – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, замовлення російських окупантів виконував завербований ворогом 19-річний житель Миколаєва, який публікував дописи на підтримку фашистської та нацистської ідеології.

Слідчі повідомили агенту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (готування до умисного вбивства на замовлення); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зловмисник перебуває під вартою.

#замах #сбу #громадський_діяч #київська_область
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