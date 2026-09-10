Росіяни повторно атакували Дніпро, загинули двоє людей, п'ятеро поранених – ОВА

(додано 3-й абз., оновлено заголовок)

Російські окупанти повторно атакували підприємство в м. Дніпро, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Двоє людей загинули, ще двоє дістали поранень. Ворог повторно атакував Дніпро. Знову пошкоджене те саме підприємство, яке вже постраждало від попереднього удару. Зайнялася пожежа", – написав Ганжа.

"Уже п'ятеро поранених через атаку росіян на Дніпро. Серед них одна дитина. Медики надають усім необхідну допомогу", – додав Ганжа пізніше.

У свою чергу в Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок влучання пошкоджено підприємство харчової промисловості, поряд з яким спалахнула пожежа.

"Вогонь охопив 12 легкових автомобілів та два мікроавтобуси. Рятувальники ліквідували займання", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, росіяни вранці в четвер, 10 вересня, вдарили по підприємству харчової промисловості в Дніпрі. Перша атака минулася без постраждалих.