В кожному міністерстві та центральному органі влади буде визначено заступника, відповідального за ветеранську політику, – Кім

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, згідно з яким міністерства та інші центральні органи виконавчої влади мають визначити заступника міністра або заступника керівника відповідного відомства, який персонально відповідатиме за реалізацію державної ветеранської політики у своєму напрямі, повідомив міністр у справах ветеранів України Віталій Кім.

"Ветеранська політика дає результат тоді, коли до неї включені всі міністерства та відомства. Це працевлаштування, освіта, здоров'я та відновлення, соціальний захист, безбар'єрність, робота громад. Тому в кожному відомстві має бути конкретна людина, з якою можемо оперативно вирішувати питання й рухатися вперед", – написав Кім в телеграм-каналі.

Також уряд оновив склад Координаційного штабу з питань реалізації державної ветеранської політики. Координувати його роботу та взаємодію між відомствами будуть два співголови: Перший віце-прем'єр-міністр України – міністр енергетики та міністр у справах ветеранів України.

Оновлено й представництво міністерств та Збройних сил України у складі Штабу.

"Наше завдання – синхронізувати роботу всіх відомств навколо пріоритетів ветеранської політики, визначених Президентом України та Прем'єр-міністром України. Щоб усі ці рішення врешті давали конкретний результат для ветеранів, ветеранок та їхніх родин", – резюмував Кім.