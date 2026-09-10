Дощі пройдуть у більшості областей України найближчими днями, в суботу місцями похолодає

Помірні дощі очікуються в ніч на 11 вересня на північному сході України, місцями у Київській та Черкаській областях, вдень у п'ятницю у більшості західних та Харківській областях, на Закарпатті та Прикарпатті місцями пройдуть значні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер в цей день очікується переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 19°; вдень 20-25°, на півдні та південному сході країни 26-31°.

У Києві 11 вересня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень, які ведуться в Києві з 1881 року, в день 11 вересня найвища температура у столиці була зафіксована на позначці 33,6° тепла в 1898 р., а найнижча – вночі на позначці 4,7° вище нуля у 1935 та 1968 роках.

У суботу, 12 вересня, у західних, північних, Вінницькій, вдень і в Черкаській та Полтавській областях очікуються помірні, місцями значні дощі та грози. На решті території без опадів. Вночі та вранці на півдні та сході країни подекуди туман.

Вітер в цей день південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 19°; вдень 20-25°, на півдні 26-31°, у західних та північних областях 13-18°.

У Києві 12 вересня вночі помірний, вдень значний дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 15-17°.