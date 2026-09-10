Буданов у Латвії проведе низку зустрічей в рамках економічної та оборонної співпраці

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов в рамках візиту до Риги провів зустріч з прем'єр-міністром Латвійської Республіки Андрісом Кулбергсом, під час якої сторони обговорили питання військової співпраці та енергетичної допомоги.

"Для нас важливо пришвидшити питання передачі енергетичного обладнання напередодні опалювального сезону. Обговорили також подальшу військову співпрацю між нашими країнами, розширення партнерства між оборонними індустріями, а також протидію російській агресії, яка вже давно вийшла за межі України", – написав Буданов в Телеграм.

За його словами, в межах робочого візиту заплановані важливі зустрічі на тему економічної та оборонної співпраці між Україною та Латвією.

Буданов зазначив, що розмова Кулбергсом відбулася в автомузеї, в якому, зокрема, зібрані авто радянських диктаторів, у тому числі розбитий ролс-ройс Леоніда Брежнєва. "Старий генсек просто не впорався з управлінням, а радянська система так і не змогла відновити автомобіль через технологічну відсталість і дефіцит ресурсу. Будь-яка імперія, що будується на ілюзіях та агресії, закінчує однаково: розбита, без запчастин і майбутнього", – наголосив він.

Як повідомлялося, Буданов раніше прибув до Риги, де ще в середу провів у Ризі зустріч із латвійським міністром оборони Райвісом Мелнісом, з яким обговорив безпекову ситуацію в регіоні, військову підтримку та партнерство у військово-промисловій галузі.