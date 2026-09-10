Ексгумація праху матері дружини Мельника відбулася в Люксембургу, її перепоховають в Україні

Ексгумація праху Марії Федак – матері Софії Федак-Мельник, дружини голови Організації українських націоналістів (1938-64) Андрія Мельника відбулася в столиці Люксембургу для подальшого перепоховання в Україні, повідомив чинний голова ОУН, перший заступник голови Державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення Богдан Червак.

"Андрій Мельник та його дружина Софія вже в Україні. Незабаром, як і побажала родина, у Львів повернеться Марія Федак – жінка, яка виростила дружин для двох провідників Нації, виконала свою тиху, але монументальну місію – вона дала українському рухові надійний тил і жертовну відданість, яка витримала випробування чужиною і часом", – написав Червак у Facebook.

За його словами, Марія Федак була похована на міському цвинтарі Боневуа (Bonnevoie) в Люксембургу, де раніше також було поховане подружжя Мельників, і це було місцем паломництва українців з усього світу, "проте ідея повернути лідерів визвольних змагань на рідну землю ніколи не згасала".

Як повідомлялося, надгробок із могили Мельника в Люксембурзі перевезли в його рідне село Воля Якубова (Дрогобицький район, Львівська область), а матір його дружини Софії Федак-Мельник перепоховають на Личаківському цвинтарі у Львові. Мельник та його дружина були раніше перепоховані на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) під Києвом.