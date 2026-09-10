Відсутність технологій і фінансування не дає Україні можливості перехопити ініціативу з рук РФ та її партнерів – Залужний

Українські компанії здатні оперативно реагувати на потреби поля бою та розробляти нові типи озброєнь, спираючись на реальний бойовий досвід, але державне фінансування оборонних інновацій в Україні є обмеженим, тому приватні інвестиції можуть і мають стати вигідним рішенням для обох сторін, зазначає надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач Збройними силами України (2021-24 рр) Валерій Залужний.

"Українські компанії здатні оперативно реагувати на потреби поля бою та розробляти нові типи озброєнь, спираючись на реальний бойовий досвід. Жодна інша країна не може запропонувати більш актуального досвіду для розробки нових озброєнь, модернізації та способів їх застосування. Проте відсутність технологій і фінансування не дає можливості перехопити ініціативу з рук Росії та її партнерів", – сказав Залужний під час виступу на виставці Defence & Resilience Tech Scale Up Showcase в Лондоні, текст якого опублікований в його колонці на сайті агентства "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Він закликав партнерів України збільшити фінансові і технологічні інвестиції у виробництво озброєння в Україні не лише для зниження військового потенціалу РФ, а й для зміцнення власних оборонних можливостей.

"Державне фінансування оборонних інновацій в Україні є обмеженим. Тому приватні інвестиції можуть і мають стати вигідним рішенням для обох сторін. Створення чітких механізм співпраці з Великою Британією на інституційному рівні допоможе залучити приватний капітал, технології та врешті створити нові ринки і розвинути довгострокову співпрацю між оборонними галузями України та її партнерів", – сказав дипломат.

Залужний констатував, що Україна здобула значний досвід у сфері виробництва дронів, проте компонентна база, а особливо її виробництво поки залишаються за межами України, що виключає можливості масштабування і модернізації в перспективі, "де маркетинг поступається стратегії і нарешті видно обрис перемоги". "Вже зараз ці інвестиції життєво необхідні у протидії невідкладним загрозам, таким як балістичні ракети і реактивні дрони", – наголосив ексголовнокомандувач.

Він зазначив, що для перемоги або досягнення гідного миру, необхідний тільки системний вплив на здатність РФ продовжувати війну, але не окремі технологічні рішення.

"Системний вплив – це реалізація стратегій для досягнення головної мети: перемоги над ворогом. Звісно, побудувати такий системний вплив можливо лише маючи відповідні стратегії. Ці стратегії мають базуватися на впровадженні фінансової і технологічної політики, яка дасть можливість виробляти сьогодні те, що потрібно завтра, а краще післязавтра. А те, що потрібно сьогодні, брати вже зі складів зберігання як те, що було вироблене вчора. Оборонне виробництво має бути частиною стратегії війни, а не навпаки, коли війна має виправдовувати чиїсь обіцянки і прибутки. Лише так можливо перехопити ініціативу, нав'язати свою волю противнику і щось від нього вимагати", – резюмував Залужний.