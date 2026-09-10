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Події

Росіяни повторно атакували Дніпро, загинули двоє людей

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Росіяни повторно атакували Дніпро, загинули двоє людей
Фото: Дніпропетровська ОВА

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Російські окупанти повторно атакували підприємство в Дніпрі, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Двоє людей загинули, ще двоє дістали поранень. Ворог повторно атакував Дніпро. Знову пошкодженj те саме підприємство, яке вже постраждало від попереднього удару. Зайнялася пожежа", – написав Ганжа.

Пізніше в Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок влучання пошкоджене підприємство харчової промисловості, поруч із яким спалахнула пожежа.

"Вогонь охопив 12 легкових автомобілів та два мікроавтобуси. Рятувальники ліквідували займання", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, росіяни вранці в четвер, 10 вересня, вдарили по підприємству харчової промисловості в Дніпрі. Перша атака минулася без постраждалих.

#жертви #атака #дніпро
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