На Київщині внаслідок ранкової атаки одна людина загинула, двох поранено

Внаслідок російських ранкових ударів на Київщині є постраждалі, пошкоджено цивільні об'єкти, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"За попередньою інформацією, в Обухівському районі внаслідок атаки загинула людина, ще одна травмована. Також виникла пожежа складського приміщення", – написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Крім того, у Фастівському районі уламками пошкоджено будівлю ветеринарної клініки та приватний будинок. Жінка отримала осколкове поранення. Медичну допомогу їй надали на місці.

У Бучанському районі внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, виникла пожежа на відкритій території.

"На місцях працюють усі необхідні служби. Рятувальники та правоохоронці продовжують ліквідовувати наслідки атаки й фіксувати пошкодження", – додав голова ОВА.