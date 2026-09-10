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ССО повідомили про удар по нафтовій інфраструктурі порту в російській Махачкалі

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Сили спеціальних операцій України (ССО) успішно уразили об'єкти нафтової інфраструктури Махачкалінського морського торговельного порту (Республіка Дагестан, РФ) на узбережжі Каспійського моря в ніч на 10 вересня.

"Нафтогавань обслуговує танкери вантажопідйомністю до 10 тисяч тонн. Безпосередньо поблизу території порту також розташована нафтобаза… Ураження нафтової складової цього транспортного вузла безпосередньо впливає на спроможності росії використовувати Каспійське море для транспортування та перевалки енергоресурсів", – повідомляється в телеграм-каналі ССО у четвер.

Зазначається, що Махачкалінський порт має стратегічне значення для логістики агресора, оскільки це єдиний незамерзаючий глибоководний порт РФ на Каспійському морі, який працює протягом усього року.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що українські військові протягом минулої доби завдали ударів по восьми об'єктах російської інфраструктури, які працюють на забезпечення війни проти України, зокрема, по морському торговому порту в Дагестані.

#ссо #рф #нпз #махачкала
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