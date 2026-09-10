Трамп пообіцяв кожному дорослому американцеві по $5000 у разі перемоги республіканців на виборах

Президент США Дональд Трамп пообіцяв виплатити кожному дорослому громадянину країни по $5000 у разі, якщо на виборах до Конгресу в листопаді переможуть республіканці, повідомляє BILD.

"Якщо республіканці переможуть на виборах до Палати представників і Сенату США, в обох палатах, ви переможете разом з нами. Я виплачу дивіденди у розмірі $5000 кожному повнолітньому громадянину США. Ми зможемо перемогти, (...) і конгресмени, і сенатори", – заявив Трамп, виступаючи на з'їзді Республіканської партії в Техасі.

Він назвав цю виплату "дивідендом Трампа" і пояснив її економічними успіхами США. Єдина умова – отримані гроші мають бути витрачені всередині країни", – йдеться у повідомленні.

Трамп також закликав виборців "уявити", що в бюлетені вказано його власне ім'я.

Зазначається, що в США близько 245 млн дорослих громадян, тому загальна вартість програми може перевищити $1 трлн – приблизно стільки ж, скільки країна витрачає на оборону. Як саме фінансуватимуться виплати, Трамп не пояснив. Віцепрезидент Джей Ді Венс пізніше припустив, що заможніші американці можуть не отримати гроші.

Вибори в США відбудуться 3 листопада. В ході голосування буде переобрано приблизно третину складу Сенату та всю Палату представників. У подібних ситуаціях партія президента часто втрачає місця в парламенті. З огляду на вкрай незначну перевагу, насамперед у Палаті представників, поразка республіканців у цій палаті вважається досить імовірною.