Удар російського дрона в Києві в четвер припав по АЗС UKRNAFTA

Дроновий удар РФ у четвер у Києві припав на АЗС, внаслідок чого постраждало троє людей, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Голосіївському районі БпЛА впав на територію АЗС. Пожежу та загоряння одного автомобіля оперативно ліквідували. Троє людей постраждало. Медики надають їм допомогу", – йдеться в телеграм-каналі Кличка.

Як стало відомо Енергореформі з власних джерел, близьких до роботи компанії, постраждала АЗС мережі UKRNAFTA біля ТРЦ "Республіка".

За повідомленням МВС України, "внаслідок атаки загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту, а також виникла пожежа у 8-поверховій нежитловій будівлі. Після повторного влучання загорілися дизельні генератори".