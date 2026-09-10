Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Удар російського дрона в Києві в четвер припав по АЗС UKRNAFTA

1 хв читати
Додати як джерело
Удар російського дрона в Києві в четвер припав по АЗС UKRNAFTA
Фото: ДСНС Києва

Дроновий удар РФ у четвер у Києві припав на АЗС, внаслідок чого постраждало троє людей, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Голосіївському районі БпЛА впав на територію АЗС. Пожежу та загоряння одного автомобіля оперативно ліквідували. Троє людей постраждало. Медики надають їм допомогу", – йдеться в телеграм-каналі Кличка.

Як стало відомо Енергореформі з власних джерел, близьких до роботи компанії, постраждала АЗС мережі UKRNAFTA біля ТРЦ "Республіка".

За повідомленням МВС України, "внаслідок атаки загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту, а також виникла пожежа у 8-поверховій нежитловій будівлі. Після повторного влучання загорілися дизельні генератори".

#київ #удар #азс #укрнафта
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ПП "Старокозаче" на кордоні з Молдовою призупинив роботу через влучання ворожого безпілотника, є загиблі – ДМС

ПП "Старокозаче" на кордоні з Молдовою призупинив роботу через влучання ворожого безпілотника, є загиблі – ДМС

Пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Республікою Молдова призупинив роботу через атаку Російської Федерації безпілотниками в ніч на 9 вересня, є…

Читати
РФ здійснила кілька хвиль атак на одну з ТЕС ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії – компанія

РФ здійснила кілька хвиль атак на одну з ТЕС ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії – компанія

Російські війська здійснили кілька хвиль атак на одну з теплоелектростанцій ДТЕК, унаслідок чого станція припинила генерацію електроенергії, а її обл…

Читати