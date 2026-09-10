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Грузія розпочала збирання винограду, очікується зниження врожаю на 3%

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Грузія розпочала збирання винограду, очікується зниження врожаю на 3%
Фото: Pixabay

Фермери розпочали збір винограду в Кахетії – головному виноградарському регіоні Грузії, повідомило Національне агентство з виноробства.

"На сьогодні в регіоні перероблено 2,7 тис. тонн винограду. Збір врожаю в муніципалітетах відбувається поетапно, залежно від стиглості винограду та відповідних умов. Прогнозований урожай цього року становить близько 320 тис. тонн", – зазначає агентство.

У 2025 році Грузія зібрала рекордні 330 тис. тонн винограду, що на 3% більше, ніж у 2024 році (320 тис. тонн). Таким чином, урожай цього року може знизитися на 3% порівняно з показником минулого року.

Агентство також повідомило, що наразі в координаційному центрі зі збору врожаю зареєстровано 230 виноробних компаній.

Відповідно до рішення уряду, у разі надлишку врожаю всі виноградарі отримають можливість здати свій виноград. Виноград від приватних осіб прийматиме ТОВ "Компанія з управління врожаєм". Раніше уряд також встановив закупівельні ціни.

У Кахетії у 2025 році було перероблено 323 тис. тонн винограду, що стало рекордним урожаєм за останні 30 років.

#прогноз #урожай #виноград #грузія
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