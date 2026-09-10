ДМЗ у Дніпрі ліквідовує наслідки обстрілу окупантами в ніч на 5 вересня

ПрАТ "Дніпровський металургійний завод" (ДМЗ, раніше – "Дніпрококс"), що входить до DCH Steel групи DCH бізнесмена Олександра Ярославського, ліквідовує наслідки обстрілу окупантами у ніч на 5 вересня поточного року.

Згідно з публікацією у корпоративній газеті DCH Steel, ДМЗ оговтується після ворожої атаки – внаслідок удару балістичними ракетами були пошкоджені промислові та адміністративні об'єкти підприємства.

"Роботи з ліквідації наслідків обстрілу розпочалися вже вранці 5 вересня. Фахівці різних підрозділів заводу розбирають пошкоджені металоконструкції, виконують ревізії та ремонти. Значний обсяг робіт належить виконати у побутовому комбінаті, заводоуправлінні та інших адміністративних будівлях, які зазнали пошкоджень через вибухову хвилю", – констатується у повідомленні.

Як повідомлялось, у ніч на 5 вересня ворог завдав удару по території ДМЗ, обійшлось без постраждалих.

"Працівники підприємства завчасно перейшли до укриттів, тож унаслідок ворожої атаки люди не постраждали. Пошкоджено промислові та адміністративні об'єкти заводу. Розмір збитків уточнюється", – йшлося у повідомленні компанії.

ДМЗ спеціалізується на випуску сталі, чавуну, прокату та виробів з них. Група DCH 1 березня 2018 року підписала договір про купівлю у Evraz Дніпровського метзаводу.