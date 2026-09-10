Уповноважений президента: Три з п'яти уражених США танкерів пов'язані з російським тіньовим флотом

Три з п'яти нафтових танкерів, які 8 вересня уразили військові США, мають безпосередній зв'язок із російським тіньовим флотом, повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Із п'яти танкерів, які 8 вересня уразили військові США, три мають безпосередній зв'язок із російським тіньовим флотом. Це – Kaviz, Charminar і Riesco. Ці танкери перевозили російську нафту, заходили в російські порти й використовувалися для роботи в умовах санкцій", – сказав Власюк у коментарі "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Зокрема, Kaviz заходив до Усть-Луги та Новоросійська, перевозив російську нафту і мав практику вимкнення системи автоматичної ідентифікації суден (AIS). Судно було пов'язане з Fractal Marine DMCC, який є одним із ключових операторів російського тіньового флоту в перші роки після запровадження нафтових санкцій.

Танкер Charminar заходив до Усть-Луги, Приморська, Висоцька та Санкт-Петербурга. За словами Власюка, після санкцій Великої Британії проти Fractal Marine пов'язані з нею судна почали переводити на інших менеджерів, однак операції з російською нафтою продовжилися.

Він також зазначив, що Charminar пов'язаний із судноплавною групою, контрольованою іранським нафтовим магнатом Хоссейном Шамхані, яка працює одночасно з іранською та російською нафтою.

Riesco, за словами Власюка, перевозив як російську, так і іранську нафту, зокрема через перевалки з іншими підсанкційними танкерами.

"Російський та іранський тіньові флоти перетинаються через судна, менеджерів, посередників і нафтові маршрути. Саме тому реакція на такі судна має бути жорсткою незалежно від того, під чиїм прапором і в чиїх інтересах вони формально працюють", – заявив Власюк.

За його словами, усі три судна перебувають під санкціями України та США, а Kaviz, крім того, під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади та Швейцарії.

"Якщо тіньовий флот допомагає санкційним державам продавати нафту й отримувати доходи, він стає частиною інфраструктури обходу санкцій", – наголосив Власюк.

Уповноважений президента зазначив, що для України принципово важливо, щоб санкції не залишалися формальним інструментом, а реально позбавляли підсанкційні держави можливості заробляти на нафті та фінансувати війну.