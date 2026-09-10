ДБР повідомило про підозру посадовцю СБУ, який організував зберігання боєприпасів у селищі Мила під Києвом

Працівники Державного бюро розслідувань України повідомили про підозру керівнику одного з підрозділів забезпечення Служби безпеки України, який відповідав за облаштування та функціонування складу артилерійських боєприпасів неподалік Києва у селищі Мила.

"Встановлено, що під час прийняття рішення про розміщення складу в приміщенні колишнього овочесховища він не вжив всіх заходів контролю щодо безпеки зберігання вибухових речовин та боєприпасів. Окрім того, склад було незаконно розміщено поблизу житлової забудови. Приміщення не тільки не відповідало вимогам до складів з озброєння, але й його розміщення не було узгодженим з відповідними правоохоронними структурами та підрозділами протиповітряної оборони. Також посадовець не вжив заходів щодо мінімізації ризиків одночасного знищення противником великої кількості боєприпасів", – повідомляє пресслужба ДБР.

28 серпня російські безпілотні апарати завдали удару по зазначеному складу, внаслідок чого розпочалася детонація боєприпасів та пожежа, яка перекинулася на сусідні приміщення.

Внаслідок детонації загинуло 35 осіб. Окрім того, пошкоджено 191 приватний житловий будинок, 14 багатоквартирних будинків, відділ поліції, гаражі, ресторан, пансіонат для людей похилого віку, магазин та логістичний центр, а також 24 автомобілі, у тому числі службовий автомобіль поліції та пожежний автомобіль.

Посадовцю повідомлено про підозру в бездіяльності військової влади, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 426 КК України).

Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора України в четвер, після аналогічної трагедії у м. Вишневе (Київська обл.) було розпочато заходи з ліквідації складу та вивезення боєприпасів, але станом на 28 серпня, коли окупанти атакували безпілотниками складські приміщення, їх не було завершено. Наголошується, що склад розташовувався менш ніж за 100 метрів від житлової забудови, не дотримувалися вимоги щодо допустимої кількості боєприпасів та їх розосередження, що мало зменшити ризик одночасної детонації та ураження навколишніх об’єктів.

"Також слідство перевіряє обставини неналежного контролю за безпекою об’єкта та невжиття заходів для посилення його протиповітряного прикриття. У провадженні призначено судові вибухотехнічні та пожежно-технічні експертизи… Встановлюються всі обставини, а також інші особи, рішення, дії чи бездіяльність яких могли вплинути на масштаби наслідків російської атаки", – повідомили у відомстві.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що такі трагедії є неприпустимими, особливо після того, як аналогічна подія сталася у Вишневому під Києвом, і назвав це наслідком "жахливої недбалості тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч із людьми". Він повідомив, що з цього приводу відкрито кримінальне провадження і має бути повне розслідування всіх фактів того, що сталося.