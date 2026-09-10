Безробітний житель Харківської області передавав розвіддані про Сили оборони попри втрату будинку через російський обстріл

Співробітники УСБУ в Харківській області затримали безробітного 43-річного жителя Чугуївського району, який передавав відомості про розташування фортифікаційних споруд, блокпостів, а також особового складу і військової техніки Сил оборони.

"Йому повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України). За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, чоловік, який підтримує ідеї "руського мира", протягом січня-березня цього року через телеграм надсилав розвіддані користувачу, який, на його переконання, був близьким до російських спецслужб. Ці дані фігурант збирав, об'їжджаючи на власному автомобілі місцевість. Зокрема, він передавав відомості про розташування блокпостів на в'їзді до Харкова, а також про фортифікаційні споруди, зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони України неподалік вовчанського відтинку фронту. Він не припинив збирати і передавати розвіддані навіть після того, як його будинок було знищено внаслідок російського обстрілу, – просто облаштував намет у лісі біля водойми і мешкав там.

"Слідство встановлює всі обставини злочину та мотиви чоловіка. Також перевіряється можлива координація його дій представниками держави-агресора", – зазначають в пресслужбі Харківської облпрокуратури.