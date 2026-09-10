Сили оборони завдали ударів по 8 об'єктах інфраструктури в РФ за добу, повідомив Зеленський

Українські військові завдали ударів по восьми об'єктах російської інфраструктури, які працюють на забезпечення війни проти України, протягом минулої доби, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Уражено НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні, а також Морський торговий порт у Дагестані. Під ударами були також об'єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах", – написав Зеленський в Телеграм у четвер.

За словами голови Української держави, РФ "щодня продовжує свій терор проти України, і щодня отримує справедливу відповідь".