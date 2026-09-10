Окупанти за добу 27 разів обстріляли міста і села Донецької області, є загиблий, поранено 10 мирних жителів

Житель Слов'янська (Донецька обл.) загинув, ще 10 жителів Слов'янська та Краматорська отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів протягом минулої доби, повідомляє очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в четвер.

"Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади зруйновано приватний будинок, у Карпівці пошкоджено авто. У Слов'янську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 7 приватних будинків та інфраструктуру. У Краматорській громаді поранено 9 людей, пошкоджено 27 приватних будинків, адмінбудівлю, автівку і промзону. У Краматорську обстріляна промзона. У Мирній Долині Олександрівської громади пошкоджено сільгосптехніку, господарчу споруду та автівку. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено пам'ятник. У Курициному Новодонецької громади пошкоджено 3 приватні будинки, гараж і авто; у Веселій Горі пошкоджено 2 приватні будинки", – написав Філашкін ву телеграм.

Про постраждалих та руйнування в інших районах не повідомляється.

За його словами, всього за добу російські окупанти 27 разів обстріляли населені пункти області. З лінії фронту за цей час було евакуйовано 1235 людей, у тому числі 65 дітей.

У вівторок, 8 вересня, окупанти 44 рази обстріляли населені пункти Донецької області, загинув один, поранені дев'ять мирних жителів. В понеділок, 7 вересня серпня, ворог обстріляв населені пункти області 38 разів, також був один загиблий та дев'ять поранених серед цивільних. 6 вересня з боку росіян було 36 обстрілів, загинули п'ять, поранені шість мирних жителів Донецької області.

Як повідомлялося, з лінії фронту 8 вересня евакуйовано 818 людей, у тому числі 57 дітей, 7 вересня 783 людини, у тому числі 46 дітей, 6 вересня 849 людей, у тому числі 120 дітей.

Філашкін 7 вересня повідомляв, що на підконтрольній уряду частині Донецької області зараз залишається 91 тис. жителів, з них 4368 дітей.