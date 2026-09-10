Зеленський прибув до Канади, обговорить підтримку України в захисті неба та підготовку до зими

Президент України Володимир Зеленський повідомив про прибуття до Канади разом з першою леді Оленою Зеленською, поінформував про намір зустрітися з прем'єр-міністром країни Марком Карні.

"Заплановано важливі зустрічі та домовленості, які визначатимуть нашу співпрацю і закріплять уже давно стратегічний рівень відносин на роки вперед. Зустрінуся з прем'єр-міністром Марком Карні. Головна увага – підтримці України у захисті неба та підготовці до зими. Будемо говорити про те, як посилити нашу стійкість, підтримати людей і забезпечити Україні необхідні можливості для захисту", – написав Зеленський в телеграм у четвер вранці, наголосивши, що Канада була і залишається одним із найближчих партнерів України.

За його словами, у першої леді у плані зустріч із меценатами, які допомагають Україні, а також візит до аналогів українських Шкіл супергероїв у Канаді.