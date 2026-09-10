Вісімнадцять людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ворог завдав ударів КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 11 населених пунктах області, 18 людей постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У с. Іскра Ізюмської громади поранено 8 людей; у м. Харків поранено 72-річну жінку, зазнали гострої реакцію на стрес 62-річна жінка, 26-річний чоловік, 16-річна дівчина і 4-річний хлопчик; у м. Дергачі поранено 55-річного чоловіка, гостру реакцію на стрес отримав 43-річний чоловік; у м. Ізюм зазнали поранень 46-річний чоловік і 48-річна жінка; у сел. Золочів поранено 41-річного чоловіка", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.