Авіація НАТО піднята за тривогою в Польщі

Авіація Польщі та її союзників по НАТО несе чергування на тлі повітряної тривоги в Україні, повідомило Оперативне командування польських Збройних сил.

Повідомляється, що у зв'язку з "активністю безпілотників, які завдають ударів по цілях на заході України", у повітря піднято польську авіацію та авіацію НАТО.

Згідно з повідомленням, також приведені до найвищого ступеня готовності наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки.

За даними на ранок четверга операція НАТО в повітряному просторі Польщі триває.

Як повідомляє Польське агентство аеронавігаційного обслуговування (PANSA), аеропорти у східній частині Польщі призупинили діяльність.

"У зв'язку з необхідністю забезпечення свободи дій військової авіації аеропорти Любліна та Жешува призупинили польоти", – йдеться в повідомленні.