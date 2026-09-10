Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Авіація НАТО піднята за тривогою в Польщі

1 хв читати
Додати як джерело
Авіація НАТО піднята за тривогою в Польщі

Авіація Польщі та її союзників по НАТО несе чергування на тлі повітряної тривоги в Україні, повідомило Оперативне командування польських Збройних сил.

Повідомляється, що у зв'язку з "активністю безпілотників, які завдають ударів по цілях на заході України", у повітря піднято польську авіацію та авіацію НАТО.

Згідно з повідомленням, також приведені до найвищого ступеня готовності наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки.

За даними на ранок четверга операція НАТО в повітряному просторі Польщі триває.

Як повідомляє Польське агентство аеронавігаційного обслуговування (PANSA), аеропорти у східній частині Польщі призупинили діяльність.

"У зв'язку з необхідністю забезпечення свободи дій військової авіації аеропорти Любліна та Жешува призупинили польоти", – йдеться в повідомленні.

#польща #нато #авіація
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ПП "Старокозаче" на кордоні з Молдовою призупинив роботу через влучання ворожого безпілотника, є загиблі – ДМС

ПП "Старокозаче" на кордоні з Молдовою призупинив роботу через влучання ворожого безпілотника, є загиблі – ДМС

Пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Республікою Молдова призупинив роботу через атаку Російської Федерації безпілотниками в ніч на 9 вересня, є…

Читати
РФ здійснила кілька хвиль атак на одну з ТЕС ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії – компанія

РФ здійснила кілька хвиль атак на одну з ТЕС ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії – компанія

Російські війська здійснили кілька хвиль атак на одну з теплоелектростанцій ДТЕК, унаслідок чого станція припинила генерацію електроенергії, а її обл…

Читати