Портал War&Sanctions поповнився даними про складники російського балістичного озброєння – ГУМ МО

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило нову інформацію щодо будови та складників російського балістичного озброєння, зокрема системи РМ-48У. Відповідний матеріал та технічний розбір було опубліковано на порталі War&Sanctions, повідомляє пресслужба ГУР МО.

"У межах виконання доручення президента України з протидії балістичній програмі рф ГУР МО України оприлюднює на порталі War&Sanctions інтерактивну 3D-модель, інформацію про складові та електронну компонентну базу ракети РМ-48У зенітно-ракетного комплексу С-400 "Триумф", підприємства кооперації з її виробництва, основних співробітників, а також іноземне обладнання, яке такі підприємства використовують", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Так, з метою розширення номенклатури ракетного озброєння для нанесення ударів по території України противник здійснює відновлення списаних зенітних керованих ракет та ракет-мішеней для комплексу С-400 і модернізує їх до рівня ударних ракет.

Новий російський балістичний "франкенштейн" має твердопаливний двигун від зенітної керованої ракети 48Н6ДМ (С-400), хвостовий відсік від експортної зенітної ракети 48Н6Е2 (С-300 ПМУ1/2, С-400), а приладовий відсік РМ-48У складається з окремих елементів ракет 9М96 та 48Н6Е2.

"РМ-48У – це одноступенева ракета з твердопаливним двигуном, яка летить по балістичній траєкторії зі швидкістю 4-6 М та має операційну дальність до 400 км. У ракеті застосовується осколково-фугасна бойова частина вагою 199 кг з підготовленими елементами ураження (куби). Навігація та наведення здійснюються за рахунок автономної безплатформенної інерціальної навігаційної системи та супутникової навігаційної системи на базі приймачів "Комета-Р12" (яку росіяни цього разу назвали космічною – ПКНС)", – повідомляє українська розвідка.

Для нанесення ударів зенітними ракетами по наземних об'єктах на тактичну та оперативну глибину, противником спеціально створено окремі підрозділи (групи), а саме: спеціальна тактична ракетна група (СТРГ) з ракетами РМ-48У (радіокомандне наведення) та спеціальна оперативна ракетна група (СОРГ) з ракетами РМ-48У (з наведенням по супутнику).

Дальність застосування перших у складі СТРГ обмежується радіогоризонтом та спроможностями радару підсвічування та наведення комплексу С-400, тому в більшості випадків противник застосовує автономні ракети РМ-48У з СНС у складі СОРГ.

Компонентна база електронних блоків ракети має стандартне для російського озброєння наповнення за країнами брендів.

"Найбільше – 95 з 117 – США, 4 – з Тайваню, 3 – з Швейцарії, по 2 – з Німеччини, Нідерландів, Японії та Південної Кореї. З нового – лазерний діод виробництва французької компанії 3SP TECHNOLOGIES", – розповіли в ГУР.

Крім цих даних, на портал також була додана інформація щодо 63 російських підприємств, задіяних у кооперації з виробництва даних ракет, посадових осіб та співробітників основних з них, а також іноземного обладнання, яке такі підприємства використовують.

"Країна-агресор продовжує розширювати номенклатуру засобів ураження для війни та терору. Отриманий досвід застосування проти України може бути використаний в нових війнах і конфліктах, не лише росією, а й її союзниками – Іраном та КНДР. Зусилля цивілізованого світу мають бути консолідовані, аби позбавити агресорів технологій", – резюмували в ГУР.