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На Київщині за добу поранено трьох людей, пошкоджено 32 об'єкти – ОВА

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На Київщині за добу поранено трьох людей, пошкоджено 32 об'єкти – ОВА
Фото: ДСНС Київщини

На Київщині внаслідок російських обстрілів за минулу добу було пошкоджено 32 об'єкти, з них 26 приватних будинків, 4 транспортні засоби та 2 виробничо-складські приміщення, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Внаслідок ворожих атак постраждали троє людей. Вся необхідна допомога була надана", – написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Він вказав, що найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському та Бучанському районах.

Наразі на місцях працюють усі необхідні служби. Фахівці обстежують пошкоджені будинки та ліквідовують наслідки атаки.

#київщина #наслідки #обстріли
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