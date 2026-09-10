На Київщині за добу поранено трьох людей, пошкоджено 32 об'єкти – ОВА

На Київщині внаслідок російських обстрілів за минулу добу було пошкоджено 32 об'єкти, з них 26 приватних будинків, 4 транспортні засоби та 2 виробничо-складські приміщення, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Внаслідок ворожих атак постраждали троє людей. Вся необхідна допомога була надана", – написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Він вказав, що найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському та Бучанському районах.

Наразі на місцях працюють усі необхідні служби. Фахівці обстежують пошкоджені будинки та ліквідовують наслідки атаки.