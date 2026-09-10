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На Дніпропетровщині за добу постраждали 8 людей – ОВА

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На Дніпропетровщині за добу постраждали 8 людей – ОВА
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські окупанти понад 20 разів атакував Дніпропетровщину, застосовуючи безпілотники, артилерію та авіабомби, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Кривому Розі понівечені багатоквартирний будинок та приватні оселі. Поранень дістали п'ятеро людей. Двоє постраждалих у лікарні. 43-річний чоловік та жінки 19 і 61 року лікуватимуться амбулаторно", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Крім того, на Нікопольщині противник завдав удару по райцентру, Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджені ліцей, багатоквартирні будинки та приватна оселя. Поранень дістали троє людей. 60-річний чоловік та 71-річна жінка госпіталізовані у важкому стані. Ще одна постраждала лікуватиметься амбулаторно.

На Синельниківщині потерпала Васильківська громада. Сталася пожежа.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/31924

#дніпропетровщина #наслідки #обстріли
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