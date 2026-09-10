Сили оборони знищили 128 ворожих БПЛА – ПС ЗСУ

У ніч на 10 вересня російські окупанти атакували територію України149 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, та дронами-імітаторами типу "Пародія", повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі лишаються ворожі БПЛА.

Джерело: https://t.me/kpszsu/77565