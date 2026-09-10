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Зеленський прибув до Канади з триденним візитом

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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський | Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19520

Президент України Володимир Зеленський та перша леді України Олена Зеленська прибули з візитом до Канади. Вони перебуватимуть в країні з 9 по 11 вересня, повідомляє пресслужба прем'єр-міністра Канади.

"Президент та перша леді візьмуть участь у заходах у Калгарі, Торонто та Норт-Бей. Президент Зеленський також виступить перед членами Кабінету міністрів на Форумі з планування діяльності Кабінету міністрів у Банфі. Програма візиту буде зосереджена на спільних пріоритетах Канади та України, зокрема на поглибленні співпраці в сферах оборони, економіки та енергетики. Під час візиту також буде порушено питання людських втрат внаслідок агресивної війни Росії проти України та підкреслено міцні міжлюдські зв'язки, що об'єднують наші країни", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що цей візит підкреслює незмінну провідну роль Канади у підтримці України та відображає непохитну відданість справі досягнення справедливого та тривалого миру.

"Канада залишається непохитною у своєму зобов'язанні підтримувати оборону, відновлення та відбудову України", – резюмується в повідомленні.

#візит #канада #зеленський
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