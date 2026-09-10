На Сумщині внаслідок обстрілів загинули 5 людей, поранені 24 – поліція

В Сумській області внаслідок російських ударів загинули п'ять людей, 24 постраждали, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"У Сумській громаді внаслідок влучання БпЛА в торговий центр загинули двоє людей – 21-річні чоловік та жінка. Поранення і травми отримали 20 громадян: четверо дітей віком від 15 до 16 років, чоловіки віком від 21 до 49 років, жінки віком від 19 до 20 років", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, у Зноб-Новгородській громаді через влучання ворожого безпілотника загинув 51-річний чоловік, поранення отримала 48-річна жінка.

У Середино-Будській громаді внаслідок скиду вибухівки з ворожого дрона травмований 36-річний чоловік.

У Глухівській громаді внаслідок скиду вибухівки з ворожого дрона травмований 54-річний чоловік.

У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранено 76-річну жінку.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/76346