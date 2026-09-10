На Запоріжжі внаслідок обстрілів одна людина загинула, троє поранені – ОВА

Упродовж доби російські окупанти завдали 989 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Одна людина загинула, ще троє – отримали поранення", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом війська РФ здійснили 20 авіаційних ударів та застосували 790 БПЛА різної модифікації, переважно FPV. Також було зафіксовано 2 обстріли з РСЗВ та 177 артилерійських ударів.

Надійшло 66 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/48025