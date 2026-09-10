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У Кривому Розі внаслідок нічного обстрілу постраждали 5 людей – ОВА

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У Кривому Розі внаслідок нічного обстрілу постраждали 5 людей – ОВА
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кількість постраждалих внаслідок нічного удару по Кривому Рогу виросла до 5 людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"П'ятеро людей дістали поранень через нічну атаку росіян на Кривий Ріг. Двоє з них госпіталізовані. 42-річний чоловік у важкому стані, 41-річний чоловік у стані середньої тяжкості. Медики надають необхідну допомогу", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, російські окупанти атакували Кривий Ріг ударними БПЛА на п'яти локаціях у Центрально-Міському та Саксаганському районах Були пошкоджені будинки приватного і багатоповерхового сектору, заклади освіти, культури та бізнесу.

Раніше було відомо про двох поранених.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/31922

#дніпропетровщина #кривий #ріг
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